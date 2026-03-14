Belçika Başbakanı de Wever'den Rusya ile normalleşme çağrısı Açıklaması

Belçika Başbakanı Bart de Wever, Avrupa'nın Rusya ile ilişkileri yeniden normalleştirmesi ve ucuz enerjiye yeniden erişim sağlaması gerektiğini, bu görüşü paylaşan diğer liderlerin ise açıkça dile getirmeye cesaret edemediğini söyledi.

De Wever, Fransızca çıkarılan ekonomi gazetesi L'Echo'ya verdiği röportajda, Avrupa'nın Ukrayna savaşı bağlamında izlediği politikanın sürdürülebilir olmayabileceğini dile getirdi.

Rusya'nın askeri ya da ekonomik olarak kısa sürede zayıflatılmasının zor olduğunu ifade eden de Wever, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i Ukrayna'ya silah göndererek tehdit edemiyoruz ve ABD'nin desteği olmadan ekonomik olarak da boğamıyoruz. Bu durumda geriye tek yol kalıyor: bir anlaşma yapmak." değerlendirmesinde bulundu.

De Wever, Avrupa'nın güvenliği için askeri kapasitenin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, sınır bölgelerinde askeri varlığın artırılması ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesinin önemine işaret etti.

Buna paralel olarak Rusya ile ilişkilerin yeniden normalleştirilmesi gerektiğini savunan de Wever, "Ucuz enerjiye yeniden erişim sağlanmalı. Bu bir sağduyu meselesi." ifadelerini kullandı.

De Wever, Avrupa'daki "bazı liderlerin" özel görüşmelerde benzer değerlendirmeler yaptığını öne sürerek, "Avrupalı liderler özel olarak benimle aynı fikirde olduklarını söylüyor ancak kimse bunu açıkça dile getirmeye cesaret edemiyor." dedi.

Gündemi belirledi

Belçika'nın ilk sağ eğilimli Başbakanı de Wever, son dönemde Rusya'nın dondurulan varlıklarının kullanımı konusunda da tartışmaya neden olan açıklamalar yapmıştı.

De Wever, Rusya Merkez Bankasına ait ve büyük bölümü Brüksel merkezli finans kuruluşu Euroclear'da tutulan varlıkların Ukrayna'ya aktarılması fikrine karşı çıkmış, bu konuda Avrupa'da yürütülen tartışmalarda öne çıkan isimlerden biri olmuştu.

AB liderleri daha sonra Ukrayna'ya destek için Rus varlıklarını doğrudan kullanmak yerine yaklaşık 90 milyar avroluk kredi sağlanması konusunda uzlaşmıştı.