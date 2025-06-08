Belarus'ta Çin Desteğiyle Yeni Futbol Stadyumu Açıldı

Belarus'ta Çin Desteğiyle Yeni Futbol Stadyumu Açıldı
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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, başkent Minsk'te Çin'in desteğiyle inşa edilen yeni futbol stadyumunun açılışında yaptığı konuşmada, stadyumun Belarus ile Çin arasındaki dostluğu simgelediğini vurguladı.

MİNSK, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin'in desteğiyle inşa edilen Belarus Ulusal Futbol Stadyumu, cumartesi akşamı Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun katılımıyla başkent Minsk'te resmen açıldı.

Açılış törenindeki konuşmasında Çin liderine ve Çinli ortaklarına içten teşekkürlerini sunan Lukaşenko, stadyumun hem Belarus'un ulusal geleneklerini hem de ileri mühendislik teknolojisini yansıttığını söyledi.

Belarus'un en büyük ve en modern futbol stadyumu olan tesis, en yüksek uluslararası standartları karşılıyor. 33.000'den fazla seyirci kapasiteli stadyum, Beijing Urban Construction Group tarafından genel sözleşme kapsamında inşa edildi.

Lukaşenko, stadyumun Minsk'te Belarus ve Çin arasındaki güçlü dostluğu sembolize eden bir başka simge yapı haline geldiğini de sözlerine ekledi.

Çin Spor Genel İdaresi Müdür Yardımcısı Zhang Jiasheng konuşmasında stadyumun tamamlanmasının sadece Çin'in teknik ve ekonomik yardım projeleri arasında önemli bir başarı olmakla kalmayıp, iki ülke arasındaki siyasi karşılıklı güven, tatbiki işbirliği ve halklar arası etkileşimi de canlı bir şekilde yansıttığını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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