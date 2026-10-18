Beijing Maratonu'na 32 binlik kontenjana rağmen 265 binden fazla kayıt yapıldı

Beijing Maratonu'na 32 binlik kontenjana rağmen 265 binden fazla kayıt yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2026 Beijing Maratonu ve Ulusal Maraton Şampiyonası pazar günü Çin'in başkenti Beijing'de düzenlendi. 32.000 kişilik sınırlamaya rağmen maratona 265.000'den fazla koşucu kayıt yaptırdı; yarış Tiananmen Meydanı'ndan başlayıp Beijing Olimpiyat Parkı'nda sona erdi.
BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- 2026 Beijing Maratonu ve Ulusal Maraton Şampiyonası pazar günü Çin'in başkenti Beijing'de düzenlendi.
Organizasyon yetkililerine göre, 32.000 kişilik sınırlamaya rağmen bu yılki maratona 265.000'den fazla koşucu kayıt yaptırdı. Tiananmen Meydanı'ndan başlayan yarış Beijing Olimpiyat Parkı'nda sona erdi.
Kaynak: Xinhua