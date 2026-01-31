Konut Kredilerinde Birinci El-İkinci El Ayrımını Kaldırdı

(ANKARA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), konut kredilerine ilişkin düzenlemelerde değişikliğe gitti. Birinci el-ikinci el konut ayrımı kaldırılırken, enerji verimliliği yüksek ve yeni yapıların alımına yönelik teşvikler artırıldı.

BDDK, tüketicilere kullandırılan konut kredilerine ilişkin önemli düzenlemeler yaptı. Yeni düzenlemeyle, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı açısından uygulanan birinci el ve ikinci el konut ayrımı kaldırıldı.

Düzenleme kapsamında, 2010 yılından sonra inşa edilen ve asgari C enerji sınıfına sahip konutlar da avantajlı kredi değer oranı uygulanan konutlar kapsamına dahil edildi. Böylece enerji verimliliği yüksek ve görece depreme dayanıklı yeni konutların alımının teşvik edilmesi hedeflendi.

BDDK ayrıca, ilk kez konut sahibi olacak tüketicilerin desteklenmesine yönelik adımlar attı. Buna göre, tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az bir konutunun bulunması durumunda, belirlenen kredi değer oranlarının düşürülerek uygulanmasına devam edilecek.

Kredi tutarı, konutun değeri ve enerji sınıfına göre farklı oranlarda belirlenecek

BDDK'nın Kurul Kararı kapsamında, bankaların kullandırabileceği konut kredilerinde kredi-değer oranları yeniden düzenlendi. Buna göre, değeri 5 milyon TL ve altında olan konutlarda A ve B enerji sınıfına sahip taşınmazlar için kredi oranı yüzde 90 olarak uygulanacak. Aynı değer aralığında C enerji sınıfındaki konutlarda oran yüzde 80, diğer enerji sınıflarında ise yüzde 70 olacak.

Konut değerinin 5 milyon TL ile 7 milyon TL arasında olması durumunda kredi oranı A-B enerji sınıfında yüzde 80, C sınıfında yüzde 70, diğer sınıflarda yüzde 60 olarak belirlendi. 7 milyon TL ile 10 milyon TL arasındaki konutlarda bu oranlar sırasıyla yüzde 70, yüzde 60 ve yüzde 50 olacak.

10 milyon TL ile 20 milyon TL arasındaki konutlarda A-B enerji sınıfı için yüzde 50, C sınıfı için yüzde 40, diğer sınıflar için yüzde 30 kredi kullanılabilecek. Değeri 20 milyon TL'nin üzerindeki konutlarda ise kredi oranları A-B enerji sınıfında yüzde 40, C sınıfında yüzde 30, diğer sınıflarda yüzde 20 olarak uygulanacak.