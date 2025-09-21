BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Savunma Sanayisine Dikkat Çekti

BBP Genel Başkan Mustafa Destici, "Son dönemde savunma sanayisinde atılan adımlar hepimizin göğsünü kabartmıştır." dedi.

Destici, Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen partisin il kongresinde savunma sanayisindeki gelişmelere değindi.

Türkiye'nin güvenliğinin sağlanması noktasında savunma sanayisinde atılan adımları çok değerli bulduklarını aktaran Destici, şöyle konuştu:

"Takdirle ifade ediyorum ki son dönemde savunma sanayisinde atılan adımlar hepimizin göğsünü kabartmıştır. Onun için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu konuda emeği olan herkese sizlerin huzurunda şükranlarımı sunuyorum. TEKNOFEST ve benzeri organizasyonlar gençlerimizi, çocuklarımızı ve öğrencilerimizi bu alanda teşvik ediyor ve özendiriyor. Onlara da şükranlarımızı sunuyoruz. Ama bu yeterli değil. Türkiye'nin hala milli savunma sanayisinde çok önemli adımlar atmaya ihtiyacı vardır. Evet, milli muharip uçağımız yapım aşamasındadır, ama henüz üretime geçirilememiştir. Balistik füzelerimiz vardır ama henüz istediğimiz menzile ulaşamamaktadır ya da yeterli stokumuz eksiktir."

Türk toplumuna ve Müslüman Türk milletine karşı savaşın sadece askeri alanda yapılmadığını belirten Destici, televizyonda yayımlanan bazı dizilere tepki gösterdi.

Bu dizilere karşı önlemlerin alınması gerektiğine dikkati çeken Destici, "Milletimizi çürütmeye, ahlakımızı yok etmeye, imanımızı zedelemeye ve kimliğimizden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. İşte bu diziler, bir şırınga gibi zehri milletimize akıtıyorlar. Gençlerimizi şuurlandıracak, kimliğine, inancına sahip çıkma duygusunu aşılayacak diziler, filmler, programlar yapılmalı şarkılar öyle olmalı türküler öyle olmalı." diye konuştu.

Türk devletinin teröre karşı büyük bir başarı kazandığını da anlatan Destici şöyle devam etti:

"Biz silahlı terör örgütüyle mücadele ederiz. 40 yıldır ettik ve elhamdülillah, başını da ezdik. Ülkemiz terörsüzdür. Silah bırakmadan beklenen kasıt ve murat şudur, sadece Türkiye'de faaliyet gösteren PKK değil İran'da faaliyet gösteren Pejak Irak'taki KJK ve en önemlisi Suriye'nin kuzeyindeki PYD-YPG-SDG de silah bırakacak ve kendini feshedecektir. Ancak o zaman PKK silah bırakmış olur."