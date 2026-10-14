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BBP Genel Başkanı Destici, TÜSİAD Başkanı Ozan Diren'i genel merkezde ağırladı

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BBP Genel Başkanı Destici, TÜSİAD Başkanı Ozan Diren'i genel merkezde ağırladı
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren ve Ankara İl Temsilcisi Barış Urhan'ı parti genel merkezinde ağırladı. Görüşmede Türkiye'nin ekonomik gündemi, iş dünyasının beklentileri ve üretim hayatı değerlendirildi; Destici ziyaret için teşekkür etti.

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren ile parti genel merkezinde biraraya geldi.

BÜyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ozan Diren ve Ankara İl Temsilcisi Sayın Barış Urhan Genel Merkezimizde bizleri ziyaret etti. Ülkemizin ekonomik gündemi, iş dünyamızın beklentileri ve üretim hayatına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğumuz nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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