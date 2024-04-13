Bayram dönüşünde araç kuyruğu 70 kilometreye ulaştı

Karabük'te bayram dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

KARABÜK - İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük'ün Kemikli Rampaları'nda tek yönlü olarak bayram yoğunluğu yaşanıyor. Çerkeş'ten Gerede gişelerine kadar yaklaşık 70 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte tatilciler, evlerine dönmeye başladı. İstanbul'un Karadeniz'e bağlantısının sağlandığı Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yer alan Kemikli Rampaları'nda trafik durma noktasına geldi. Dönüş yoluna çıkan tatilciler nedeniyle Çerkeş'ten Gerede gişelerine kadar yaklaşık 70 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Uzun araç trafiği ise dron ile havadan görüntülendi. Yoğunluğun yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, trafik ekipleri yol güzergahında denetimlerini sürdürüyor.