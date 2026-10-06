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Bayraktar, Kanada Büyükelçisi Lebleu ile nükleer enerjide iş birliğini görüştü

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Bayraktar, Kanada Büyükelçisi Lebleu ile nükleer enerjide iş birliğini görüştü
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Marcel Lebleu'yu kabul etti. Nükleer enerji, petrol, LNG ve madencilikte iş birliği potansiyeli değerlendirildi; iş birliğinin yeni yatırım ve somut projelerle ileri taşınacağı belirtildi.

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Marcel Lebleu'yu kabul etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kanada'nın Ankara Büyükelçisi olarak göreve başlayan Marcel Lebleu'yu kabul ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde başta nükleer enerji olmak üzere petrol, LNG ve madencilik alanlarında ülkelerimiz arasındaki iş birliği potansiyelini değerlendirdik. Küresel enerji denkleminde giderek daha fazla önem kazanan bu alanlarda ortak hedeflerimiz doğrultusunda iş birliğimizi geliştirme konusundaki kararlılığımızı teyit ettik. Türkiye ile Kanada arasında bugüne kadar inşa edilen güçlü iş birliğini, önümüzdeki dönemde karşılıklı faydaya dayalı yeni yatırımlar ve somut projelerle daha ileri bir seviyeye taşıyacağız."

Kaynak: ANKA
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