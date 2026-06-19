Bayburt Üniversitesi bowling takımı 10 madalya kazandı

Bayburt Üniversitesi bowling takımı, Samsun'da düzenlenen Üniversitelerarası Bowling Türkiye Şampiyonası'nda 5 birincilik, 4 ikincilik ve bir üçüncülükle 10 madalya kazandı.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamada, Bayburt Üniversitesi sporcularının, şampiyonanın en başarılı ekipleri arasında yer aldığı belirtildi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda elde edilen sonuçların, Bayburt Üniversitesinin spor alanındaki başarı grafiğini yukarıya taşıdığı aktarıldı.

Açıklamada görüşüne yer verilen Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, "Bayburt Üniversitesini başarıyla temsil ederek önemli dereceler elde eden öğrencilerimizi gönülden kutluyorum. Bu gurur verici sonuçlarda emeği bulunan antrenör Doç. Dr. Ümit Yıldırım başta olmak üzere tüm sporcularımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.