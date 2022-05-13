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Bayburt'ta öğrencilere drone eğitimi verildi

AA - Beşir Kelleci - Güncel
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Bayburt'ta öğrencilere drone eğitimi verildi

Bayburt Jandarma Komutanlığınca lise öğrencilerine drone eğitimi verildi.

AYDINTEPE, BAYBURT (AA) - Bayburt Jandarma Komutanlığınca lise öğrencilerine drone eğitimi verildi.

Aydıntepe Çok Programlı Anadolu Lisesi Havacılık Kulübü öğrencileri, drone kullanım eğitimine katıldı.

Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Rüştüoğlu, öğrencilere hava aracı uçuş prensibi, uçuş güvenliği, bakım ve onarım konularında bilgi aktardı.

Öğrenciler, teorik eğitimin ardından uçuşa yasak olmayan bölgede drone kullandı.

Aydıntepe Kaymakamı Mehmet Arsoy, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Bilal Şengül de etkinliği takip etti.

AA / Beşir Kelleci - Güncel

Aydıntepe, Jandarma, Bayburt, Drone, Güncel, Haberler

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