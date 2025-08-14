Bayburt'ta Fırın Denetimleri: Hijyen ve Gramaj Kontrolleri Yapıldı

Bayburt'ta zabıta ekipleri fırınları denetledi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezinde faaliyet gösteren fırınlarda hijyen ve gramaj denetimi gerçekleştirildi.

Halk sağlığının korunması ve tüketici haklarının gözetilmesi amacıyla yapılan denetimlerde, ekmek ve diğer unlu mamullerin belirlenen gramajlara uygunluğu kontrol edildi. Ayrıca, üretim alanlarının temizlik durumu, personel hijyeni ve genel iş yeri düzeni de incelendi.

Ekipler, eksikleri tespit edilen işletmelerin sahiplerine gerekli uyarılarda bulundu.