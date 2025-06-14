Bayburt'ta Değişim Zamanı: CHP Mitingi Coşkuyla Yapıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bayburt'ta Değişim Zamanı: CHP Mitingi Coşkuyla Yapıldı
Haber Videosu

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Bayburt'un değişim ihtiyacını vurguladı. Bayburt'ta gerçekleştirilen mitingde, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mesajı verildi.

(BAYBURT) - C HP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, " Bayburt, Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde görülmediği kadar heyecanlı. Bayburt, AK Parti'nin en yüksek oy aldığı yer ama bugün Bayburt diyor ki 'değişim zamanı' diyor" dedi.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle  başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin onuncu adresi Bayburt oldu. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, miting öncesinde ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Bayburt'ta büyük bir heyecan var, büyük bir enerji var. Bayburt, Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde görülmediği kadar heyecanlı. Bayburt, AK Parti'nin en yüksek oy aldığı yer ama bugün Bayburt diyor ki 'değişim zamanı'. diyor Bayburt bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ni sevgiyle, saygıyla bağrına bastı. Bayburt'ta hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün Bayburtlulara çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
İsrail, Tebriz'e yeni bir saldırı başlattı! Bölgeden dumanlar yükseliyor

İsrail, bölgenin en büyük Türk şehrine yeni saldırı başlattı
İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail'e yardım ederseniz vururuz

İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail'e yardım ederseniz vururuz
Savaş Türkiye sınırına dayandı! İran, İsrail İHA'larını düşürdü

İsrail-İran savaşı Türkiye sınırına dayandı
Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti: Senin bu fizikle başrol olman lazım

Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayrılmak istedi, yönetim onayladı! Galatasaray'ın yıldızı takımdan gidiyor

Galatasaray'dan kesin olarak gidiyor! İşte yeni adresi
Dubai'de 67 katlı gökdelende yangın

Dubai'de 67 katlı gökdelende yangın
Havacılık uzmanından korkunç iddia: Yardımcı pilotun bir hatası 300 kişinin canına mal oldu

Yardımcı pilotun bir hatası 300 kişinin canına mal oldu
Paris'te düğün, İran'da savaş! Orta Doğu'da yeni bir sayfa mı açılıyor?

Paris'te düğün, İran'da savaş! Orta Doğu'da yeni sayfa mı açılıyor?
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

En büyük kabus gerçek oldu! İran ikinci duyuruya kadar kapattı
Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı

Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı
Alkollü şahıs hastanede jandarmalara saldırdı

Hastanede dehşet saçtı! Jandarmalara saldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.