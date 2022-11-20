Abdurrahim Albayrak'ın ölen torunu Batuhan'ın son paylaşımı yürekleri burktu

Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, Şişli Nişantaşı'ndaki AVM'nin dördüncü katından düşerek hayatını kaybetti. Batuhan Bostancı'nın sosyal medyadaki son paylaşımları da yürekleri burktu. Babası gibi Beşiktaşlı olan Batuhan'ın elindeki meşale ile coşku içerisinde siyah beyazlı ekibi desteklediği görüldü.

Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, Şişli Nişantaşı'ndaki AVM'nin dördüncü katından düşerek hayatını kaybetti. Batuhan Bostancı'nın sosyal medyadan paylaştığı son görüntüleri ortaya çıktı.

AVM'NİN YEMEK KATINDAN DÜŞTÜ

Şişli Nişantaşı'ndaki AVM'nin dördüncü katından bir kişi düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde düşen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Düşen gencin iş adamı Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı olduğu öğrenildi.

SON PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

Bostancı'nın cenazesi Nişantaşı'nda bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Haberi alan arkadaşları hastaneye geldi. Öte yandan Batuhan Bostancı'nın sosyal medyadan son paylaşımları ortaya çıktı. Babası gibi Beşiktaşlı olan küçük çocuğun, elindeki meşale ile takımını desteklediği görüldü.

İşte Batuhan'ın son paylaşımları: