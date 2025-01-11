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Battalgazi Belediye Başkanı Taşkın, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Battalgazi Belediye Başkanı Taşkın, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Malatya'da Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında farklı kategorilerdeki fotoğrafları inceleyerek oy kullandı.

Malatya'da Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Taşkın, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Taşkın "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Geriye Kalan", "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli Gece" fotoğrafına oy verdi.

"Spor" kategorisinde ise Ahmet İzgi'nin "Azimle Gelen" başlıklı karesini seçen Taşkın, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise tercihini İsmail Kaplan'ın "Tek Sıra" başlıklı karesinden yana kullandı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
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