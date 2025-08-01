Batman Sason'da Bal Hasadı Başladı

Batman Sason'da Bal Hasadı Başladı
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Batman'ın Sason ilçesinde bal hasadı sezonu başladı. Vali Ekrem Canalp, arıcılık açısından verimli bir bölge olan Topluca köyünde gerçekleştirilen ilk bal sağımına katılarak, üretilen balın ilin tanıtımına ve ekonomisine katkısını vurguladı.

Batman'ın Sason ilçesinde bal hasadı başladı.

Batman Valisi Ekrem Canalp, ilçeye bağlı Topluca köyünde gerçekleştirilen sezonun ilk bal sağımına katıldı.

Vali Canalp, bölgenin arıcılık açısından Türkiye'nin en verimli alanlarından birine sahip olduğunu söyledi.

Canalp,"Üretilen balın ilimizin hem tanıtımına hem de ekonomisine katkısı büyüktür." dedi.

Vali Canalp'a, Sason Kaymakamı Furkan Başar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdulkadir Özer ve arıcılıkla uğraşan vatandaşlar eşlik etti.

Kaynak: AA / Metin Özmen - Güncel
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