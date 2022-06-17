Batman, Mardin ve Siirt'te öğrenciler karne heyecanı yaşadı

Batman, Mardin ve Siirt'te öğrenciler 2021-2022 eğitim öğretim yılı karnelerini aldı.s

Batman Özel Eğitim Meslek Okulunda eğitim gören down sendromlu, otizmli ve hafif zihinsel engelli 55 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Okul Müdürü Zeki Aslan ve sınıf öğretmenleri, öğrencilerin karnelerini dağıttı.

Okulun son gününde öğrenciler, müzik eşliğinde öğretmenleriyle oynadı.

Okul Müdürü Aslan, AA muhabirine, 51'i hafif zihinsel engelli, 4'ü otizm ve down sendromlu 55 öğrenci ile 4 mesleki bölümde eğitim verdiklerini, verimli bir dönem geçirdiklerini aktardı.

İlk mezunlarını bu yıl verdiklerini anlatan Aslan, "Bu sene çocuklarımız aynı zamanda engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na 24 Nisan'da girdi. Öğrencilerimizden biri Batman'da en yüksek puanı aldı. Türkiye'de de ilk 5 bine girdi. Ayrıca, hafta sonu çocuklarımız Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na da girecek." diye konuştu.

Öğrencilerden İkbal Kamiloğlu da karne ve takdir belgesi aldığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

Eyüp Oral da karne sevinci yaşadığını, tatili verimli geçireceğini dile getirdi.

Mardin

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Suriye sınırındaki kırsal Şenyurt Mahallesi'nde Şenyurt İlk ve Ortaokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen törenin ardından sınıflarda öğrencilerine karnelerini veren öğretmenler, öğrencilerine tavsiyelerde bulundu.

Tatil ve karne heyecanını yaşayan öğrenciler, sevinçlerini aileleriyle paylaştı.

Okul Müdürü Şakir Aydoğan, bu yıl hizmete giren yeni eğitim ve öğretim binasında 235 öğrenci ve 17 öğretmenle hizmet verdiklerini söyledi.

Eğitim ve öğretim yılını huzurlu bir şekilde geçirdiklerini aktaran Aydoğan, "Öğrencilerimizle karne heyecanını birlikte yaşadık. Sınırın sıfır noktasında bayrağımızın dalgalandığı yerde eğitim ve öğretimimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öğrenci Dilan Akgül da karne heyecanı yaşadığını belirterek, "Eğitim ve öğretim yılım çok iyi geçti. Girdiğim Liselere Geçiş Sınavı da çok iyi geçti. Hedefim beyin cerrahı olmak." dedi.

Birinci sınıf öğrencisi Merdan Eren Aydoğan da karnesini aldığı için çok sevindiğini, ikinci sınıfa gitmeyi sabırsızlıkla beklediğini aktardı.

Siirt

Siirt'te okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 91 bin 278 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, beraberinde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şahabettin Olğaç ve diğer yetkililerle merkez Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen törene katıldı.

Sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini veren Edip, çocuklarının karne heyecanına ortak olan velilerle sohbet etti.

Edip, "Geçen sene salgından dolayı maalesef biraz buruk yaşamıştık bu heyecanı. Bu sene etkinlik, sosyal faaliyet, proje ve başarılarla geçti. Yaz tatilinde okullarımızın tamamı açık olacak. Bütün kütüphanelerimiz halkımızın hizmetinde, mesai saatleri içinde açık olacak." dedi.

Edip, öğrenci ve velileri tatilde açık olan okullardan faydalanmaya beklediklerini kaydetti.