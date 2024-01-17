Batman'ın Sason ilçesinde heyelan nedeniyle bir mezra yolu ulaşıma kapandı
Batman'ın Sason ilçesine bağlı Yoncalı mezrası yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Sason İlçe Özel İdaresi ekipleri yolun açılması için çalışmalara başladı.
Batman'ın Sason ilçesinde heyelan nedeniyle bir mezra yolu ulaşıma kapandı.
İlçenin Derince köyüne bağlı Yoncalı mezrası yolu, yamaçtan kopan kaya parçalarının düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.
Yolun ulaşıma açılması için Sason İlçe Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle çalışma başlattı.