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Batman'ın Sason ilçesinde 7 köy ve 23 mezra kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

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Batman'ın Sason ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 köy ve 23 mezranın yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı ve sürücüleri kış tedbirlerini almaları konusunda uyardı.

BATMAN'ın Sason ilçesinde kar yağışı nedeniyle 7 köy ile 23 mezranın yolu, ulaşıma kapandı.

Sason'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 köy ve 23 mezranın yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yollarının açılması için çalışma başlattı. Ekipler ayrıca sürücüleri uyarıp, kış tedbirlerini almalarını istedi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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