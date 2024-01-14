Batman'ın Sason ilçesinde 7 köy ve 23 mezra kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı
Batman'ın Sason ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 köy ve 23 mezranın yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı ve sürücüleri kış tedbirlerini almaları konusunda uyardı.
BATMAN'ın Sason ilçesinde kar yağışı nedeniyle 7 köy ile 23 mezranın yolu, ulaşıma kapandı.
Sason'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 köy ve 23 mezranın yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yollarının açılması için çalışma başlattı. Ekipler ayrıca sürücüleri uyarıp, kış tedbirlerini almalarını istedi. (DHA)