Üye Girişi
Haberler

Batman İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi Projesi Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Batman İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi Projesi'nin değerlendirme toplantısı Vali Ekrem Canalp başkanlığında gerçekleştirildi. Proje, Batman ve ilçelerinin su sorununu çözmek ve uzun vadeli su ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanmıştır. Silvan Barajı'ndan Batman'a cazibeli su sağlanmasıyla ülke ekonomisine yıllık 320 milyon lira katkı sağlanması hedeflenmektedir. Projenin en kısa zamanda tamamlanması planlanmaktadır.

Batman İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi Projesi'ni değerlendirme toplantısı Vali Ekrem Canalp başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik toplantı salonunda Vali Canalp, Batman Belediyesi, İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri (DSİ) ve proje yüklenici firma yetkililerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Batman ve ilçelerinin su sorununu çözme ve uzun vadeli su ihtiyacının karşılanması amacıyla hazırlanan proje DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yatırım programına alındı.

İhalesi yapılan proje kapsamında Silvan Barajı'ndan Batman'a cazibeli su sağlayacak.

İl merkezi, Beşiri, Hasankeyf ve Kozluk ilçeleri, Bekirhan ve İkiköprü Belde Belediyeleri ile onlarca köyün içme suyu problemini çözecek vizyon projelerimizden biri olan Silvan Barajı'ndan Batman'a cazibeli su sağlanmasıyla ülke ekonomisine yıllık 320 milyon lira katkı sağlanması bekleniyor.

Projenin en kısa zamanda bitirilmesi hedefleniyor.

Toplantıda, proje uygulama alanı güzergahı değerlendirildi ve 610 gün süre verilen projenin en kısa sürede tamamlanması için yüklenici firmadan etkin bir çalışma yürütülmesi istendi.

Kaynak: AA / Güncel

Silvan Barajı Ekrem Canalp Batman Çevre Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Anadolu Efes - Monaco Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Anadolu Efes - Monaco Basket maçı CANLI İZLE! Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? 26 Ocak Güncel döviz kuru! 2. dönem okullar ne zaman açılıyor 2024? 2. dönem okullar hangi tarihte, ayın kaçında açılacak? Kova burcu hangi ay, genel özellikleri neler? Kova burcu erkeği ve kadını özelikleri nedir? Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Emekli zammı meclisten ne zaman geçecek? Emekli zammı meclisten geçti mi? Ticari araç yaş şartı kaç? Ticari araç yaş şartı yükseldi mi, kaç oldu? Ticari araç sürmek için kaç yaş isteniyor? Ramazan ne zaman başlıyor 2024? Ramazan ne zaman bitiyor, bayram ne zaman olacak? İşte ramazan başlangıç tarihi! Hikmet Taşdemir kimdir? Hikmet Taşdemir hangi filmlerde oynadı? Hikmet Taşdemir hayatı ve biyografisi! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günleri ne zaman? Emekli zam farkları hangi tarihte yatacak? Colgate hangi ülkenin? Colgate boykot listesinde var mı, israil malı mı? Colgate nerede üretiliyor? Gelinim Mutfakta'nın final gününün birincisi bugün belli oluyor! Haftanın birincisi ve bileziği sahibi kim olacak? Memur maaş zam farkı ne zaman ödenecek? Emekli memurların zam farkı ödemesi ne zaman, hangi tarihte? İnci Taneleri final mi yapacak? İnci Taneleri dizisi kaldırılıyor mu, bitiyor mu? Dün nerede deprem oldu? Dün nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD Ve Kandilli deprem verileri! Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 26 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title