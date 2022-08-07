Batman haberleri! AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Sason'da vatandaşlarla bir araya geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batman haberleri! AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Sason'da vatandaşlarla bir araya geldi

Batman haberleri! AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Sason'da vatandaşlarla bir araya geldi

Batman haber: AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Sason ilçesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

 - Güncelleme:

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Sason ilçesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

Özdemir, Sason'da vatandaşlarla görüştü, talep ve sorunları dinledi. Daha sonra ilçede yapılacak çalışmalarla ilgili Kaymakam Murat Mete ile görüştü.

Özdemir, "Öncelikle meydan ve caminin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Hayata geçirilen projelerin tamamı vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaya yönelik." dedi.

İlçeye bağlı bazı köyleri de ziyaret eden Özdemir, köy muhtarları ve vatandaşlarla görüştü.

Özdemir'e ziyaretlerinde AK Parti İlçe Başkanı Avni Yıldırım ve partililer de eşlik etti.

AA / Metin Özmen - Güncel

Ziver Özdemir Milletvekili Batman Sason Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title