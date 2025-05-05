Batman Ekonomisinin Gelişimi İçin İş Dünyasıyla Görüşüldü

Batman Ekonomisinin Gelişimi İçin İş Dünyasıyla Görüşüldü
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AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, BATSO Başkanı Abdülkadir Demir ile bir araya gelerek Batman'ın ekonomik gelişimi, sanayi altyapısı ve gençlerin istihdamı konularında görüş alışverişinde bulundu.

Ak Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Ticaret ve Sanayi Odası (BATSO) Başkanı Abdülkadir Demir ile görüştü.

Bir kafede gerçekleştirilen, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ve BTSO üyelerinin de yer aldığı görüşmede, kentin ekonomik gelişimi, yatırım potansiyeli ve sanayi altyapısının güçlendirilmesi, gençlerin istihdamı ve girişimciliğin desteklenmesi gibi konular ele alındı.

Nasıroğlu, iş dünyasının görüşlerinin projelere yön vereceğini belirterek, Batman'ın kalkınması için istişareye önem verdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Ahmet Işık - Güncel
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