Batman'dan 6 Sporcu Avrupa Şampiyonası'na Katılacak

Batman'dan 6 sporcu Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle milli takıma seçilen atletlerin, Norveç'in Bergen kentinde 17-20 Temmuz'da düzenlenecek Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonasına TPAO Batman Petrolspor'dan 6 sporcu katılacağı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şampiyonada Orçun Duran 100 metre, Emin Berke Murathan 1500 metre, Abdülkerim İran 400 metre ve 400 metre engelde, Gülcan Uzun, disk atmada, Dilay Yıldızhan 1500 metre ve Emine Ceylan ise 10 bin metre sportif yürüyüşte mücadele edecek. Milli kafilede, TPAO Batman Petrolspor'u temsilen antrenör Sadullah Ergün'ün de yer alacak."