Batman'da Termal Otel Onarım Çalışmaları Sürüyor

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp ile AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu onarım çalışması devam eden termal otelde inceleme bulundu.

Kozluk ilçesi Taşlıdere köyü sınırlarında, mülkiyeti İl Özel İdaresi'nde bulunan otele gelen Canalp ve Nasıroğlu, çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

25 yıldır romatizma hastalıkları, eklem kireçlenmesi, omurilik rahatsızlıkları, cilt ve nörolojik sorunlar, spor travmaları ve ortopedik problemler gibi birçok sağlık alanında hizmet veren otelin, onarım çalışmalarının yüzde 75'i tamamlandı.

Otelin 2 ay içerisinde yeniden hizmete açılması planlanıyor.