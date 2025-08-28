Batman'da Termal Otel Onarım Çalışmaları Sürüyor

Batman'da Termal Otel Onarım Çalışmaları Sürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman Valisi Ekrem Canalp ve AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Kozluk ilçesindeki onarım çalışmaları devam eden termal oteli inceledi. Otelin onarımının yüzde 75'i tamamlandı ve 2 ay içerisinde yeniden hizmete açılması bekleniyor.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp ile AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu onarım çalışması devam eden termal otelde inceleme bulundu.

Kozluk ilçesi Taşlıdere köyü sınırlarında, mülkiyeti İl Özel İdaresi'nde bulunan otele gelen Canalp ve Nasıroğlu, çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

25 yıldır romatizma hastalıkları, eklem kireçlenmesi, omurilik rahatsızlıkları, cilt ve nörolojik sorunlar, spor travmaları ve ortopedik problemler gibi birçok sağlık alanında hizmet veren otelin, onarım çalışmalarının yüzde 75'i tamamlandı.

Otelin 2 ay içerisinde yeniden hizmete açılması planlanıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Işık - Güncel
Ünlü oyuncu, film çekimleri sırasında merdivenlerden yuvarlandı

Ünlü oyuncu merdivenlerden yuvarlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a bir kötü haber daha

FIFA'dan Türk kulübüne bir ceza daha! Ligdeki puanları -12 oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.