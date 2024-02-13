Batman'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Batman'da gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerden 4'ü serbest bırakılırken, 2'si tutuklandı.
Batman'da silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte silah kaçakçılığının önlenmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığınca çalışma başlatıldı.
Tespit edilen bir adreste yapılan aramada 10 tabanca, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 yivli ruhsatsız av tüfeği, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 kilogram kubar esrar, 26 şarjör, 540 fişek, 102 tabanca fişeği, 299 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.