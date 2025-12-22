Haberler

Batman'da sahte tahsilat makbuzuyla işlem yapan kişi hakkında suç duyurusu

Batman Belediyesi, sahte makbuz düzenleyerek resmi işlemlerde sahtecilik yapan bir kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili denetim komisyonu oluşturularak inceleme başlatıldı.

Batman Belediyesi tarafından sahte makbuzla işlem yaptığı tespit edilen bir kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamada, inceleme ve tespitler neticesinde özel bir yapı denetim firması çalışanının, belediyeye ait resmi tahsilat makbuzlarını taklit ederek ruhsat ile diğer ücrete tabi resmi işlemlerde sahtecilik yaptığının tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu olayın tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla bir denetim komisyonu oluşturularak inceleme başlatıldığı bildirilen açıklamada, "Sahte makbuz düzenleyen şahısla ilgili Batman Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." bilgisi yer aldı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
