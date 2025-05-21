Batman'da Kırmızı Mercimek Hasadı Başladı

Batman'da Kırmızı Mercimek Hasadı Başladı
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Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki Üçyol köyünde kırmızı mercimek hasadı başladı. Çiftçiler, zengin protein içeriğiyle önemli bir besin kaynağı olan mercimeği topluyor. Köy muhtarı ve çiftçiler, tarım sigortası ile güvence altında olan ürünlerini hasat etmekte ve satış süreçlerini de aktarmaktadır.

Batman'da kırmızı mercimek hasadı başladı.

Hasankeyf ilçesinin Üçyol köyünde sonbaharda ekimi yapılan mercimekte çiftçiler sezonun ilk ürünlerini toplamaya başladı.

İçerdiği zengin protein ile beslenmede önemli bir yere sahip kırmızı mercimek hasadı için çiftçiler tarlada hasat yapıyor.

Üçyol Köyü Muhtarı Ahmet Orhan, mercimek üretilen arazilerine tarım sigortası yaptırdığını söyledi.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Sistemi yetkililerinin tarlasında yaptığı incelemelerin ardından hasada başladıklarını belirten Orhan, "Yaklaşık 35 yıldır çiftçilik yapıyorum. Köyümüzde 2 bin dönüme yakın ekip biçilen tarlamız var." dedi.

Çiftçi Enes Orhan da biçilen mercimeklerin kurumasının ardından gezer patozla hasada devam edeceklerini belirtti.

Orhan, "Şu an 110 dönüm arazide hasat yapıyoruz. Bu alan bittikten sonra diğer tarlalara geçeceğiz. Mercimeğin samanını hayvan besicilerine, tanelerini ise tüccarlara satıyoruz. Taneler fabrikalarda işlenerek çorbalık ürün haline getiriliyor." diye konuştu.

Tarlada çalışan Hakan Orhan ise sıcak havada hasadı sürdürdüklerini söyledi.

Orhan, "Hissedilen hava sıcaklığı 35 dereceyi buluyor. Sabah 08.00'de tarlaya gelip 17.00'ye kadar çalışıyoruz. Güneşten korunmak için yüzümüzü örtüyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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