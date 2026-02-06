Haberler

Batman'da kaçak sigara üretimi yapılan depoya düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı


Batman'da düzenlenen operasyonda kaçak sigara üretimi yapan depoya baskın yapıldı. Elde edilen malzemeler arasında otomatik makaron dolum makineleri ve milyonlarca boş makaron yer alıyor.

Batman'da kaçak sigara üretimi yapılan depoya düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında kentte çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Çamlıca ve Seyitler mahallelerinde bulunan depo ve ikamette kaçak sigara üretimi yapıldığını tespit eden ekipler operasyon düzenledi.

Operasyonda, 4 otomatik makaron dolum makinesi, 2 hava kompresörü, 2 milyon 30 bin 500 boş makaron, 2 bin 100 tütün doldurulmuş sigara, 12 kilogram kıyılmış tütün, 15 bin boş sigara kutusu ve 14 milyon 523 bin 200 filtre ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
