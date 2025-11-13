Batman'da Hayvan Pazarı ve Kesimhanede İncelemeler

Batman'da Tarım ve Orman İl Müdürü Necdet Tuncer, kentteki hayvan pazarı ve kesimhanede incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tuncer, tesislerin genel durumu, hijyen koşulları, hayvan sağlığını yerinde görmek, üretici ile tüketici standartların iyileştirilmesi amacıyla kesimhane ve hayvan pazarında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarette, üreticilerle bir araya gelen Tuncer, hayvancılığın kent ekonomisi için stratejik bir sektör olduğunu belirtti.

Tuncer, şunları kaydetti:

"Amacımız, üreticimizin emeğini koruyacak, tüketicimize güvenli ve sağlıklı gıda sunacak bir üretim ve satış zinciri oluşturmaktır. Bu kapsamda denetimlerimizi düzenli olarak sürdürüyor, altyapı ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik adımlar atıyoruz. Ayrıca kaçak kesimlere asla müsaade etmeyeceğiz. Bu konuda kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz."

Tuncer, kesimhanede yürütülen modernizasyon çalışmalarının devam ettiğini aktardı.