Haberler

Batman'da Hayvan Pazarı ve Kesimhanede İncelemeler

Batman'da Hayvan Pazarı ve Kesimhanede İncelemeler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman İl Müdürü Necdet Tuncer, Batman'daki hayvan pazarında ve kesimhanede incelemelerde bulunarak hijyen koşulları ve hayvan sağlığını değerlendirdi. Tuncer, hayvancılığın önemi ve güvenli gıda temini üzerine açıklamalarda bulundu.

Batman'da Tarım ve Orman İl Müdürü Necdet Tuncer, kentteki hayvan pazarı ve kesimhanede incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tuncer, tesislerin genel durumu, hijyen koşulları, hayvan sağlığını yerinde görmek, üretici ile tüketici standartların iyileştirilmesi amacıyla kesimhane ve hayvan pazarında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarette, üreticilerle bir araya gelen Tuncer, hayvancılığın kent ekonomisi için stratejik bir sektör olduğunu belirtti.

Tuncer, şunları kaydetti:

"Amacımız, üreticimizin emeğini koruyacak, tüketicimize güvenli ve sağlıklı gıda sunacak bir üretim ve satış zinciri oluşturmaktır. Bu kapsamda denetimlerimizi düzenli olarak sürdürüyor, altyapı ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik adımlar atıyoruz. Ayrıca kaçak kesimlere asla müsaade etmeyeceğiz. Bu konuda kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz."

Tuncer, kesimhanede yürütülen modernizasyon çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
MSB, 20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'ların uçuşunu durdurdu

20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'larla ilgili yeni karar
Gürcistan'da düşen uçakta son şehidimizin naaşına da ulaşıldı

Son şehidimizin naaşına da ulaşıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı

Abacı'nın film gibi hayatı! İşte gözlerden uzak büyüttüğü kızı
Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok

Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok
Sürpriz sandı ama... Paspası kaldıran motokurye, büyük pişmanlık yaşadı

Sürpriz sandı ama... Paspası kaldıran motokurye büyük pişmanlık yaşadı
Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken miras iddiası ortalığı karıştırdı

Fatih Ürek canıyla mücadele ederken aile içinde kriz iddiası
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı

Abacı'nın film gibi hayatı! İşte gözlerden uzak büyüttüğü kızı
Acun Ilıcalı galada sürprizi açıkladı! İsmi gizli tutuluyor: Survivor'a efsane bir yıldız daha

Galada sürprizi açıkladı! Survivor'a efsane bir yıldız daha
ABD'de hükümet 43 gün sonra açıldı! Trump imzayı attı

ABD tarihinin en büyük krizi bitti! Trump imzayı attı
Diddy hakkındaki disiplin iddiaları büyüyor! Tahliye tarihi de değişti

Cezaevinde neler yaşandı? Ünlü rapçinin tahliyesi aniden ertelendi
Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş

Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş
Tarihi mağaradan gelen esrarengiz sesler tedirgin ediyor

Tarihi mağaradan esrarengiz sesler! Kimse yanından geçmek istemiyor
Mustafa Şentop: Üniversiteyi bitirmiş olmak, evlenme yaşını yukarıya taşıyor

Nüfus artış hızındaki düşüşü, çok konuşulacak bir nedene bağladı
Neymar Brezilya'yı karıştırdı

Ne yaptın sen Neymar? Tek hareketiyle koca ülkeyi karıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için Erdoğan müjdeyi verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.