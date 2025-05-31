Batman'da Gümrük Kaçağı Sigara Operasyonu

BATMAN'da, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda kamyonetin motor kısmı ve döşemelerinin altına gizlenmiş bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında takibe alınan bir kamyonet, Batman-Hasankeyf kara yolunda durduruldu. Sürücü gözaltına alınırken, yapılan aramada aracın motor kısmı ve döşemelerin altına gizlenmiş bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sürücü hakkında işlem başlatıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,