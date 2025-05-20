Batman'da Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi
Hasankeyf'de jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulama sonucunda bir araçta 1510 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Batman'ın Hasankeyf jandarma ekiplerince gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Aramada, gümrük kaçağı 1510 paket sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel