Batman'da Gençlik Merkezi ve Kamp Alanı İncelemesi

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Hasankeyf ilçesinde Gençlik Merkezi ve Kamp Alanı'nı inceledi.

Canalp ve beraberinde AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, merkez bünyesindeki atölyeleri gezdi, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde hayata geçirilen Gençlik Merkezi ve Kamp Alanı, sportif faaliyetlerden sanatsal çalışmalara, kültürel etkinliklerden atölye eğitimlerine kadar bir çok alanda gençlere hizmet sunacak.