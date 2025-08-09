Batman'da Gençlik Merkezi ve Kamp Alanı İncelemesi

Batman'da Gençlik Merkezi ve Kamp Alanı İncelemesi
Batman Valisi Ekrem Canalp, Hasankeyf ilçesinde inşa edilen Gençlik Merkezi ve Kamp Alanı'nı ziyaret etti. Merkez, gençlere çeşitli sportif ve sanatsal etkinlikler sunacak.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Hasankeyf ilçesinde Gençlik Merkezi ve Kamp Alanı'nı inceledi.

Canalp ve beraberinde AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, merkez bünyesindeki atölyeleri gezdi, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde hayata geçirilen Gençlik Merkezi ve Kamp Alanı, sportif faaliyetlerden sanatsal çalışmalara, kültürel etkinliklerden atölye eğitimlerine kadar bir çok alanda gençlere hizmet sunacak.

Kaynak: AA / Ahmet Işık - Güncel
