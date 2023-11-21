Batman'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı sigara, cep telefonu ve sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince tespit edilen bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramada, gümrük kaçağı 3 bin 314 paket sigara, 14 cep telefonu, 360 bin paket sigara sarma kağıdı, 19 kulaklık ele geçirildi, 9 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı.