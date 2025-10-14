Batman'da Çiftçilere 152 Ton Hibeli Mercimek Tohumu Dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında Batman'da 210 çiftçiye 152 ton yüzde 75 hibeli mercimek tohumu dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende konuşan Vali Ekrem Canalp, projenin kente ve çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

Batman'da yılda 34 bin ton mercimek üretildiğini belirten Canalp, depolama kapasitesinin ise 4 bin ton olduğunu aktardı.

Depolanamayan mercimeğin başka illere gönderildiğini anlatan Canalp, Batman'da lojistik kent kurulması durumunda üretilen tüm ürünün burada depolanacağını bildirdi.

Canalp, "Ürettiğimiz 33 bin tonun 33 bin tonunu da lojistik kentte depolayacağız. Lojistik kentin hemen bitişiğinde kurulacak Gıda İhtisas OSB'deki fabrikalarda gerekli paketleme işlemlerini yapacağız. Türkiye'nin her yerine buradan üretmiş olduğumuz ürünleri, bütün katma değeri Batman'ı, Batmanlıları zengin edecek şekilde burada bırakacağız." ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Tuncer de kentte TAKE projesi kapsamında yüzde 75 hibeyle mercimek tohumu dağıtımlarına 2020 yılından bu yana devam edildiğini kaydetti.

Son 5 yılda yaklaşık 26 milyon lira bütçeyle 71 bin dekar alanda 2 bin 512 çiftçinin bu projeden faydalandığını bildiren Tuncer, "Bu yıl proje kapsamında 210 çiftçimize 152 ton mercimek tohumu dağıtımı yapacağız. Projemizin bütçesi 10 milyon liradır. İlimizde sadece bir adet mercimek paketleme tesisi mevcut olup bu konuyla ilgili de ilerleyen dönemlerde yatırımcılarımızdan daha fazla proje uygulamalarını isteyeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından çiftçilere mercimek tohumu dağıtıldı.