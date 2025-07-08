Batman'da Çevre Dostu Atık Su Arıtma Tesisi Açıldı

Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) evsel ve endüstriyel atık suların arıtılmasını sağlayacak tesis düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Törende konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, tesisin çevre dostu sanayi anlayışının somut bir örneği olduğunu söyledi.

"Batman üretirken çevreyi de koruyan bir şehir olacak." ifadelerini kullanan Canalp, şunları kaydetti:

"Batman ile ilgili vizyonumuz sadece üreten bir şehir değil, aynı zamanda doğaya saygılı, çevreyi koruyan bir şehir olmaktır. Kısa ve orta vadede 65 bin, uzun vadede ise 100 bini aşkın kişiye istihdam sağlayacak projelerimizi çevresel duyarlılık ilkesine göre hayata geçireceğiz. Kurduğumuz her tesis doğaya zarar vermeyecek, sıfır emisyon hedefiyle hareket edeceğiz."

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da çevre dostu yatırımların önemli olduğunu belirtti.

Nasıroğlu, "Dünya artık üretim anlayışını değiştiriyor. Sadece üretmek yetmiyor, çevreye, doğaya ve insana saygılı bir ekosistem kurulması gerekiyor. Batman için bu anlayışla hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.