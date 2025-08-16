Batman-Bismil Kara Yolu Heyelan Nedeniyle Kapatıldı

Batman'da yol çalışması sırasında hasar gören sulama kanalından akan su ve çamur nedeniyle Batman-Bismil kara yolu ulaşıma kapandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yol çalışmaları sırasında heyelan tehlikesinin görülmesi üzerine 9 Ağustos'ta kanaldan akan sulama suyunun kesildiği belirtildi.

Yeniköy köyü mevkisinde Karayolları 9. Bölge Müdürlüğünün yol çalışmaları sırasında yamaç kayması sonucu heyelan meydana geldiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Heyelan mevkisinde biriken su ise vatandaşların üst kotlardaki tarlalarını sulamak için kuyulardan ve Batman Çayı'ndan kendi imkanlarıyla aldıkları sulama suyundan kanala dönen tahliye sularıdır. Heyelan gerçekleşen mevkide mısır sulaması sona erdiğinden sulama etkilenmemiştir. Pamuk için de Batman Sağ Sahil Sulaması'ndan Batman Silvan Sulaması'na su verilmesine geçen hafta başlanmış olup, sulamadan ötürü çiftçilerimizin mağduriyet yaşamalarının önüne geçilmiştir."

Bölgede Karayolları ve DSİ ekiplerince onarım çalışmalarının sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, jandarma denetiminde kapatılan Batman-Bismil kara yolunun kısa sürede ulaşıma açılacağı kaydedildi.