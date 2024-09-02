Batı Trakya'da Alantepe Yağlı Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri Düzenlendi

Batı Trakya'da Rodop iline bağlı Alantepe Yaylası'nda Kozlukebir Belediyesince "Alantepe Yağlı Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri" düzenlendi.

Yoğun katılım gösterilen etkinlikte Türkiye ve Yunanistan'dan 52 pehlivanın kıran kırana mücadelesini çok sayıda Batı Trakyalı Türk izledi.

Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, yaptığı konuşmada, pehlivanlık geleneğinin Türk kültüründe büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

Pehlivanlığın sadece bir spor değil aynı zamanda Türk kültüründe derin anlamları bulunan, toplumsal değerleri taşıyan yaşam biçimi olduğunu belirten Ünal, bu geleneğin saygı duyulan ve yüzyıllar boyunca yaşatılan miras olduğunu ifade etti.

Ünal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Pehlivanlık gücü, cesareti ve dayanıklılığı temsil ederken aynı zamanda alçak gönüllülüğü ve adaleti de simgeler. Güreş meydanına çıkan bir pehlivan sadece rakibiyle değil aynı zamanda kendi nefsi ve zayıflıklarıyla da mücadele eder. Galibiyet kadar mağlubiyet de önemlidir. Bir pehlivanın yenilgiyi kabullenmesi onun olgunluğunu gösterir."

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif de katılımın yoğunluğuna dikkati çekerek, asırlardır yaşatılan bu kültürel mirasın önemini vurguladı.

"Bir milletin farklı bir toplumda yaşayabilmesi, geleneklerine sahip çıkmakla mümkündür"

Kozlukebir Belediye Başkanı Erdem Hüseyin de etkinliğin tarihi hakkında bilgi vererek, gelenek ve kültürel mirasın korunmasının önemine değindi.

Hüseyin, "Bir milletin farklı bir toplumda yaşayabilmesi, geleneklerine, kültürüne, dinine ve diline sahip çıkmakla mümkündür. Alantepe etkinliklerini desteklemek, buradaki varlığımızı perçinlemek açısından çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Batı Trakyalı Türk Milletvekili Özgür Ferhat, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Meriç Subaşı Belediye Başkanı Göksel Tüfekçi ile Türk azınlık kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.