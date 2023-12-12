İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarını protesto etmek amacıyla Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te başlatılan kapsamlı grev, hayatı felce uğrattı. Ticari faaliyetler durdu, okullar kapatıldı ve ulaşım durma noktasına geldi. Grev çağrısıyla İsrail'in boykot edilmesi ve suçluların hesap vermesi talep edildi.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail Saldırılarını Protesto Eden Grev

ÇEKİM TARİHİ: 11 Aralık 2023

1. Batı Şeria'dan çeşitli görüntüler

2. Protesto gösterisinden çeşitli görüntüler

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarını protesto etmek amacıyla Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te başlatılan kapsamlı grev, Pazartesi günü söz konusu Filistin topraklarında hayatı her anlamda felce uğrattı.

Kentlerdeki ticari faaliyetler durdurulup okul ve üniversiteler tamamen kapanırken, Filistin'in kentleri ve köyleri arasındaki ulaşım da durma noktasına geldi.

Grev, fırınları dahi etkiledi. Fırınlar, Gazze'de ateşkes çağrılarına paralel olarak kepenk kapattı.

Sosyal medya platformlarındaki bazı kullanıcılar günlerdir "Gazze için Grev" etiketiyle Gazze'deki İsrail-Hamas çatışmasının sona erdirilmesi talebiyle kapsamlı bir grev çağrısında bulunuyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf, Xinhua'ya yaptığı açıklamada grevin uluslararası topluma mesaj göndererek İsrail'in boykot edilmesi çağrısı yaptığını ve Gazze'de çocuk, kadın ve yaşlılara karşı suç işleyen ve onları yerlerinden edenlerden hesap sorulması talebinde bulunduğunu söyledi.

İsrail, 7 Ekim'de İsrail'in güneyine beklenmedik bir saldırı düzenleyerek yaklaşık 1.200 kişinin ölümüne yol açan Hamas'a misilleme olarak Gazze Şeridi'nde büyük ölçekli bir saldırı yürütüyor. Çatışmalarda 18.000'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ramallah'tan bildiriyor. (XHTV)