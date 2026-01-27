Albüm: Batı Şeria'da Gaz Teminindeki Kriz Nedeniyle Uzun Tüp Kuyrukları Oluştu
EL HALİL, 27 Ocak (Xinhua) -- Batı Şeria'daki birçok kent, hava sıcaklıklarının düşmesi ve arzın azalmasıyla birlikte ciddi gaz sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı. Gaz temin noktalarında uzun kuyruklar oluşurken, krizin sürebileceğine yönelik endişeler de artıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel