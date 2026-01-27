Albüm: Batı Şeria'da Gaz Teminindeki Kriz Nedeniyle Uzun Tüp Kuyrukları Oluştu

Haberler

Batı Şeria'daki birçok kentte hava sıcaklıklarının düşmesi ve arzın azalması nedeniyle ciddi bir gaz sıkıntısı yaşanıyor. Gaz temin noktalarında uzun kuyruklar oluşurken, krizin sürebileceğine yönelik endişeler artış göstermekte.

EL HALİL, 27 Ocak (Xinhua) -- Batı Şeria'daki birçok kent, hava sıcaklıklarının düşmesi ve arzın azalmasıyla birlikte ciddi gaz sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı. Gaz temin noktalarında uzun kuyruklar oluşurken, krizin sürebileceğine yönelik endişeler de artıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
