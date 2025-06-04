Batı Akdeniz, Büyük Menderes ve Kuzey Ege Havzaları İçin Su Tahsis Planları Onaylandı

Batı Akdeniz, Büyük Menderes ve Kuzey Ege Havzaları İçin Su Tahsis Planları Onaylandı
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Cumhurbaşkanlığı kararları ile Batı Akdeniz, Büyük Menderes ve Kuzey Ege havzalarında su tahsis ve eylem planları onaylandı. Planlar, su kaynaklarının adil paylaşımını ve her sektörün ihtiyacı olan suyun gelecekte karşılanmasını amaçlıyor.

Batı Akdeniz, Büyük Menderes ve Kuzey Ege havzalarının su tahsis ve eylem planlarının onaylanmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Planlarla su kaynaklarının havza ve sektörel alt havza ölçeğinde paylaşımının sağlanması, gelecekte her sektörün ihtiyacı olan suyun sosyoekonomik koşullar ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak adil bir şekilde karşılanması amaçlanıyor.

Batı Akdeniz Havzası Su Tahsis Planı ve Eylem Planı Muğla, Antalya, Denizli, Burdur ve Aydın illerini kapsarken, havzanın toplam su kapasitesi normal durumda yıllık 7 bin 391 hektometreküpe erişebiliyor.

Büyük Menderes Havzası Su Tahsis Planı ve Eylem Planı ise Ege ve İç Anadolu bölgelerinde 10 ilin belirli bölümlerini kapsıyor ve havzanın toplam su kapasitesi normal durumda yıllık 3 bin 540 hektometreküpe ulaşıyor.

Kuzey Ege Havzası Su Tahsis Planı ve Eylem Planı da Manisa, İzmir, Balıkesir, Çanakkale illerini kapsarken, havzanın toplam su kapasitesi normal durumda yıllık 2 bin 440 hektometreküpü buluyor.

Havzaların eylem planlarına göre yıllık su potansiyeli su yılı başlangıcında tahmin edilecek, havzalar arası ve havza içi su transferleri belirlenecek ve sektörlere normal, hafif, orta, şiddetli ve çok şiddetli kuraklık dönemlerine göre su tahsisinde bulunulacak.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Güncel
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