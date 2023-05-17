Ankara'nın Sincan, Gölbaşı ve Etimesgut ilçeleri başta olmak üzere fırtına ve sağanak yağış kendini gösterdi. Fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi.

Başkentte fırtına etkili oldu

ANKARA - Başkentte sağanak yağış ve fırtına etkili olmaya başladı. Ankara'nın Sincan, Gölbaşı ve Etimesgut ilçeleri başta olmak üzere fırtına ve sağanak yağış kendini gösterdi. Fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi.Başkentin genelinde devam eden sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

Ankara'da batı ve kuzeybatı yönlerden esen kuvvetli rüzgar nedeniyle kentte toz bulutu meydana geldi.

Ankara'nın merkez ilçeleri ile kuzey ve batı ilçelerinde başlayan yerel kuvvetli sağanak da yaşamı olumsuz etkiliyor. Eryaman'da bazı binaların çatısı uçtu, Selanik Caddesi'nde ağaçlar devrildi.

Yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle trafikte aksama meydana geldi, özellikle kavşaklarda yoğun su birikintileri oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak konusunda sarı kodlu uyarıda bulunmuştu.