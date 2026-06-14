A Milli Takım maçı başkentte kurulan dev ekranlarda izlendi
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası ilk grup maçında Avustralya'ya 2-0 yenilmesi, Başkent'te dev ekranlarda izleyen taraftarları üzdü. Kocatepe Kültür Merkezi, Gençlik Parkı ve Çankaya Belediyesi'nde düzenlenen etkinliklerde yüzlerce kişi bir araya geldi.
Başkentte, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası ilk grup karşılaşmasında Avustralya ile oynadığı maç dev ekranlarda izlendi.
Kocatepe Kültür Merkezi, Gençlik Parkı ve Çankaya Belediyesi Başkanlık Binasında düzenlenen etkinliklerde yüzlerce kişi bir araya geldi.
Türkiye formaları giyen ve Türk bayrağı taşıyan taraftarlar, A Milli Futbol Takımı'na destek için sloganlar attı.
Dev ekranlarda maçı izleyen vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya'ya 2-0 yenilmesiyle büyük üzüntü yaşadı.
Kaynak: AA / Fırat Taşdemir