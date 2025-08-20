Başkentte 4,5 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, bir depoya düzenlenen operasyonda, 4,5 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Etimesgut İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Şehitali Mahallesi'ndeki depoya operasyon düzenledi.

Depoda yapılan aramada, 4 bin 575 kilogram nargile tütünü, 390 litre nargile şurubu, dolum ve paketleme makinesi, 2 hassas terazi, 4 bin etiket ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel
