Ankara'da hafta sonu AVM yoğunluğu trafiği olumsuz etkiledi

Güncelleme:
Hafta sonu alışveriş için yola çıkan vatandaşların yoğunluğu, Konya yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin önünde trafiği durma noktasına getirdi. Sürücüler, uzun süre beklemek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Başkentte Konya yolu üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin (AVM) önünde hafta sonu yaşanan yoğunluk, trafiği olumsuz etkiledi.

Yılın son günlerinde hafta sonunun da etkisiyle araçlarıyla yollara çıkan vatandaşlar, alışveriş merkezlerine yöneldi.

Konya yolu üzerindeki bir AVM'nin bulunduğu güzergahta trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yoğunluk nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi, uzun araç kuyrukları oluştu.

Trafikte bekleyen sürücüler, uzun süredir aynı noktada kaldıklarını dile getirdi. Sürücü Engin Şahin, yaklaşık 35 dakikadır bulunduğu noktada beklediğini söyledi.

AVM'ye alışverişe geldiklerini belirten Deniz Can Doğan ise Ankara'da 6 Şubat depremlerinden sonra trafiğin arttığına dikkati çekerek, "Depremden sonra böyle oldu. Asla böyle değildi Ankara. İki senedir çok kötü, inşallah düzeleceğiz." dedi.

"Çözüm bulunmasını istiyoruz"

AVM'ye girmek için yaklaşık 40 dakikadır trafikte beklediğini aktaran Akın Bozkurt da bunun çözümü için toplu ulaşımın önemine işaret etti.

Denizli'den geldiklerini belirten bir başka sürücü de "Trafiğin kalabalık olduğunu biliyorduk ama felç olduğunu bilmiyorduk. Yarım saattir 10 dakikalık yolu gitmeye çalışıyoruz. İnanılmaz bir yoğunluk var, buna çözüm bulunmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Yaklaşık 20 dakikada 200 metre ilerleyebildiğini anlatan sürücü Fatih Talha Koçar ise AVM'ye geldiğini ancak yoğunluk nedeniyle içeri giremediğini, evine geri döndüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
500

