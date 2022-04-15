Başkan Saygılı yeni mezarlık alanında çalışmaları inceledi

KIRIKKALE (Bültenler) - Başkan Saygılı Yeni Mezarlık Alanında Çalışmaları İnceledi

Hassasiyet İle Çalışmalar Sürüyor

Kırıkkale Belediyesi tarafından başlatılan Yeni Şehir Mezarlığı çalışmalarında kaba inşaatlar tamamlanarak çevre düzenlemesine geçildi. Çevre yolu üstünde yapılan Yeni Şehir Mezarlığında yürütülen inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yeni Şehir Mezarlığında çalışmalarını hassasiyetle sürdüğünü belirtti.

Yüzde 80'lik Kısmı Tamamlandı

Kısa süre önce Yeni Şehir Mezarlığında başlanılan çalışmaların planlı bir şekilde devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Mehmet Saygılı " Kırıkkale'miz gelişiyor, büyüyor ve güzelleşiyor. Şehrimizin buna paralel olarakta ihtiyaçları değişiyor. Şehrimizde bulunan mezarlık alanlarının kapasitesinin dolması nedeniyle başlattığımız Yeni Şehir Mezarlığımızın çalışmaları hızla devam ediyor. Çalışmaların yüzde 80'lik kısmı tamamlanmış durumda. Verdiğimiz söz gibi zamanında inşallah bitirilmesini sağlayacağız" ifadesini kullandı.

Çevre Düzenlemesi

Yeni Şehir Mezarlığının, Kırıkkale'nin kaba inşaatının büyük ölçüde tamamladığı, çevre düzenlemesine ve ara yolların parke çalışmalarının devam ettiğini belirten Saygılı "Mezarlığımızda çevre düzenlemesini de önemsiyor ve o konuda da şehrimize yakışır bir konuma getirmeye özen gösteriyoruz" Yeni Şehir Mezarlığının içerisinde cami, taziye evi, sosyal donatılar, oto park alanı bulunacak. Mezarlıkta isteyenlere parsel olarak satış gerçekleştirilecek.

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