Haberler

Başkan Şahin, Semt Pazarında Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Başkan Şahin, Semt Pazarında Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Bağlar Mahallesi'nde açılan semt pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Şahin, talepleri dinleyerek halkla iç içe olmanın önemine vurgu yaptı.

Mardin'in Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Bağlar Mahallesi'nde kurulan semt pazarını ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediye birim müdürleriyle pazarı gezen Şahin, esnaf ve vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Pazar yerinde vatandaşlarla sohbet eden Şahin, çocuklarla yakından ilgilendi, onlara oyuncak hediye etti.

Şahin, halkla iç içe olmaya büyük önem verdiklerini dile getirerek, "Pazarda esnafımız ve vatandaşlarımızla bir arada olmaktan büyük memnuniyet duydum. Taleplerini not aldık, gerekli çalışmaları yapacağız. Esnafımıza bol ve bereketli kazançlar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Selahattin Erol - Güncel
Mahkeme 'durulsun' dedi, CHP İstanbul Kongresi başladı

CHP İstanbul Kongresi'ne dakikalar kala mahkemeden yeni hamle
Semih Şentürk'ten Ali Koç'a bomba sözler: Bir kere aramadı

Fenerbahçe efsanesinden Ali Koç'a bomba sözler: Bir kere aramadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferhat Göçer ve Ömür Gedik'ten 18 yıllık mutluluğun sırrı

Ünlü çift uzun süreli ilişkinin formülünü açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.