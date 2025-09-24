Başkan Şahin, Semt Pazarında Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Mardin'in Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Bağlar Mahallesi'nde kurulan semt pazarını ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediye birim müdürleriyle pazarı gezen Şahin, esnaf ve vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Pazar yerinde vatandaşlarla sohbet eden Şahin, çocuklarla yakından ilgilendi, onlara oyuncak hediye etti.

Şahin, halkla iç içe olmaya büyük önem verdiklerini dile getirerek, "Pazarda esnafımız ve vatandaşlarımızla bir arada olmaktan büyük memnuniyet duydum. Taleplerini not aldık, gerekli çalışmaları yapacağız. Esnafımıza bol ve bereketli kazançlar diliyorum." dedi.