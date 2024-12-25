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Başkan Gülpınar Kuveyt'te Temaslarda Bulundu

Başkan Gülpınar Kuveyt'te Temaslarda Bulundu
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Kuveyt'te gerçekleştirdiği ziyaretlerde Kuveyt Arap Fonu ile şehirdeki altyapı ve sosyal projelere yönelik finansal destek olanaklarını görüştü. Gülpınar, bu tür uluslararası işbirliklerinin Şanlıurfa'nın ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Kuveyt'te bir dizi temaslarda bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar beraberinde Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İbrahim Yıldık ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Elif Esra Önal ile birlikte Kuveyt Arap Fonu Operasyonlar Direktörü Abdullah Al Mesaibih'i ziyaret etti.

Görüşmelerde, Şanlıurfa'daki altyapı, sosyal projeler ve çevresel iyileştirmelere yönelik yeni projelerle Kuveyt Arap Fonu'nun sunduğu finansal destek imkanlarının, Şanlıurfa'nın gelişimine nasıl katkı sağlayabileceği konuları görüşüldü.

Başkan Gülpınar, uluslararası işbirliğinin Şanlıurfa'nın gelişimi için büyük bir fırsat sunduğunu belirterek, bu tür temasların şehre daha fazla yatırım kazandıracağına inandığını ifade etti.

Şanlıurfa'nın kalkınması için uluslararası düzeyde yürüttükleri iş birliği çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini aktaran Gülpınar, "Bu toplantı, şehrimizin geleceği için çok önemli bir adım. Kuveyt Arap Fonu ile olan iş birliğimiz, önümüzdeki dönemde şehrimize kazandıracağımız projelerde büyük rol oynayacak." ifadelerini kullandı.

Başkan Gülpınar'ın yurt dışındaki temaslarının, Şanlıurfa'nın ekonomik kalkınmasına ve yaşam kalitesinin artırılmasına önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Bu süreçte Kuveyt Arap Fonu gibi uluslararası kuruluşlarla yapılacak iş birliğinin, kentin global düzeydeki etkisini de güçlendirmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
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