Başkan Ergin, 23 Nisan'da makam koltuğunu çocuklara bırakma klişesinin dışına çıktı

23 Nisan'da makam koltuğunu çocuklara bırakma klişesinin dışına çıkan Başkan Ergin, tüm belediye binasını ve birimleri mesai sonrası çocukların kullanımına sundu. Alışılmışın dışına çıkarak çocukların eğlencesine eğlence katan Başkan Ergin, toplantı sırasında çocuklara yaptığı sürprizle küçüklerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ederek, onlara oyuncak ve ajanda hediye etti.

Toplantı esnasında çocuklara sürpriz yapmadan önce kısa bir mesaj veren Başkan Mesut Ergin; "Duydum ki çocuklarımız miniklerimiz belediyemizi ele geçirmişler. Onlara bir sürpriz yapalım küçük hediyeler karşılığında belki belediyemizi geri alabiliriz" dedi. Çocuklara bayram sevinci yaşatmak için çok anlamlı bir organizasyon olduğunu ve unutulmaz anılar bırakacaklarını dile getirdi. Başkan Ergin, "Onların hayal gücüyle belediyemiz çok daha renkli ve eğlenceli. Mesai sonrası çalışma arkadaşlarım koltuklarını miniklere bıraktılar. Onlar da bu heyecanı deneyimlemiş oldu. Çocuklarımızın gözlerindeki mutluluk bizim için her şeyden önemli. 23 Nisan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına ve ülkemiz çocuklarına hediye ettiği bir bayram. Ayvalık'ımızın dört bir yanında her zaman olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan'ı coşkuyla ve heyecanla kutlayacağız" dedi.

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