Van'da gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi
Van'ın Başkale ilçesinde yapılan yol arama ve kontrol faaliyetlerinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili S.G. gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.
Van'ın Başkale ilçesinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Çamlık Mahallesi'nde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.
Kontrollerde gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.G. hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel