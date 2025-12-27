Van'da gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Çamlık Mahallesi'nde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Kontrollerde gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.G. hakkında adli işlem yapıldı.