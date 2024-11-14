Başkale'de Diyabetle Mücadele İçin Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi

Van'ın Başkale ilçesinde, diyabetle mücadeleye destek vermek, farkındalığı artırmak ve sağlıklı yaşamın önemini vurgulamak amacıyla yürüyüş yapıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğünce organize edilen yürüyüşe, kamu ve hastane personeli katıldı.

İlçe merkezinde bir araya gelen kalabalık, diyabetle mücadeleye dikkat çeken dövizler taşıyarak üç kilometre boyunca yürüdü.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Mercan, yaptığı konuşmada, diyabetin en ciddi sağlık sorunlarından biri olduğunu söyledi.

Diyabetin 4 ölümcül hastalıktan biri olduğunu belirten Mercan, "Diyabet normalde 30 yaş üstünde görülmesi beklenirken son zamanlarda 15 yaş grubuna kadar düşmüş durumda. Bu nedenle bizim için 'tip 2 diyabet'in önlenmesi önemli. Diyabetin en temel sebeplerinden biri obezite. Egzersiz, sağlıklı yaşam için çok önemli. Biz de bugün yürüyüşümüzü gerçekleştirerek diyabetin önüne geçebileceğimizi anlatmak istedik." diye konuştu.