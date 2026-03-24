Van'da 3 milyon 660 bin TL'lik gümrük kaçağı eşya ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde durdurulan bir araçta piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 660 bin TL olan gümrük kaçağı 492 adet eşya ele geçirildi. Olayla ilgili 29 yaşındaki N.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube müdürlükleri ve Başkale Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Başkale ilçesi Çamlık yol arama ve kontrol noktasında durdurulan araçta arama yapıldı. Araçta piyasa değeri 3 milyon 660 bin TL olan 492 adet gümrük kaçağı eşya ele geçirildi. Kaçak eşyalar muhafaza altına alınırken, olaya ilişkin N.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
